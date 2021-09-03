Орел, 3 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Орловский областной суд изменил меру пресечения в отношении генерального директора ЗАО «Союзинформ», обвиняемого в мошенничестве при строительстве многопрофильного медцентра в Орле. Решение принято 3 сентября по апелляционному представлению прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Собственно дело о мошенничестве рассматривается Заводским районным судом Орла. Ранее суд изменил меру пресечения в отношении фигуранта на домашний арест. Прокуратура не согласилась с позицией суда и принесла апелляционное представление. Орловский облсуд представление прокуратуры удовлетворил и продлил подсудимому срок содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в рамках заключенного между Орловской областной клинической больницей и ЗАО «Союзинформ» государственного контракта подрядной организацией были выполнены работы по завершению строительства многопрофильного медицинского центра, при этом стоимость работ, отраженная в акте приемки, оказалась завышена на сумму более 230 млн рублей, которые были необоснованно перечислены подрядчику.

Речь идёт о медицинском центре-долгострое, получившем у журналистов название «титаник». Работы по возведению центра начались ещё в 2008 году. С тех пор сменились уже три губернатора, каждый из которых обещал завершить строительство. Однако объект сдан так и не был. В сентябре 2020 года был назван новый срок завершения долгостроя — 2024 год.