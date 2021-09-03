Тбилиси, 3 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Грузии впервые на избирательных участках установят видеокамеры, которые будут снимать, как ведётся подсчёт голосов. Об этом на телеканале «Палитраньюс» сообщил новый председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили.

Марина Каширская ИА REGNUM Видеокамера

«Впервые произойдёт то, что в день голосования, во время подсчёта голосов у нас будет видеофиксация», — сказал глава ЦИК.

Каландаришвили сообщил, что видеокамеры установят на 3200 участках (всего в стране более 3,8 тыс. избирательных участков, — прим. ИА REGNUM). Все видеозаписи буду обнародованы, и любой желающий сможет с ними ознакомиться.

Напомним, после выборов в парламент Грузии осенью 2020 года лидеры оппозиционных партий обвинили власти в «фальсификациях» итогов голосования. Избранные депутаты от оппозиции объявили бойкот парламенту, который длился до апреля 2021 года. В июле партия «Грузинская мечта» подарила видеокамеры Центризбиркому.