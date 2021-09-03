Москва, 3 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Рост спроса на стразовые услуги касался преимущественно сделок с невысокими средними страховыми премиями. Об этом 3 сентября сообщается в специальном обзоре Центрального банка России.

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Как следствие число заключенных договоров росло во втором квартале 2021 года быстрее чем объемы страхования в финансовом выражении. Так, количество сделок увеличило на 45,1% в годовом выражении, тогда как весь рынок страхования за этот же период только на 38,9%.

«В связи с ростом спроса на страхование с невысокими средними страховыми премиями — страхование от несчастных случаев и болезней, ДМС и страхование имущества физических лиц — число заключенных договоров страхования за апрель-июнь 2021 г. выросло более высокими темпами, чем объем взносов», — сказано в сообщении.