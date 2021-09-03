Москва, , 15:33 — REGNUM Выйти из ситуации многолетнего спора с Россией по Курилам, и никого не обидеть у японцев не получится, считает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 3 сентября.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень сложно вести диалог, если позиция собеседника постоянно меняется. Россия готова к мирному договору с Японией, готова уважать чужие границы и, как сказал президент, решения, принятые по результатам Второй мировой войны. Но Япония прислушивается к мнению США, которые вовсе не заинтересованы в её дружбе с Российской Федерацией. К сожалению, выйти из этой ситуации и никого не обидеть у японских лидеров не получится. Решение принимать придется все равно, и оно покажет, насколько дальновидны и проницательны японские политики», — отметил эксперт, объясняя, почему Россия и Япония так долго не могут заключить между собой мирный договор.

«Если Япония решит заключить с Россией мирный договор, то США уже не смогут разместить свое оружие на её территории. Естественно, в наших интересах именно такой исход, мы стараемся обеспечить безопасность наших границ, и это нормально. Но, подчеркну, мы делаем это, не стараясь ущемить чужие интересы. Мирные отношения с Россией для всех стран всегда основывались на сотрудничестве и взаимовыгодной поддержке. Остается надеяться, что власти Японии все-таки примут правильное решение, и многолетний спор между нашими странами завершится мирным договором», — добавил он.