Москва, 3 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Нарушения технологии производства, несоблюдение рецептуры, замена дорогостоящего сырья, несоблюдение маркировки, нарушения условий транспортировки и хранения — это основные причины, которые существенно влияют на качество пельменей, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. т. н Елена Мясникова.

Eugene Kim Пельмени

«Качество этого популярного продукта достаточно часто вызывает сомнения у покупателей, а органы Роспотребнадзора выявляют значительные нарушения при производстве и реализации пельменей.

Среди часто встречаемых нарушений следует отметить наличие незаявленных в маркировке ингредиентов фарша — соя, животный белок, мясо птицы механической обвалки, растительная клетчатка.

Это не просто введение в заблуждение потребителя, а фальсификация продукции. Замена дорогостоящего продукта — мяса — более дешевыми приводит к снижению пищевой ценности, недостатку полноценного животного белка, а производителям позволяет существенно уменьшать себестоимость продукции.

Расхождение маркировки с указанной пищевой ценностью — еще одно типичное нарушение. Часто содержание белка и жира не соответствует маркировке. Некоторые марки пельменей, качество которых проверялось надзорными органами, на 86% «жирнее», чем указано на этикетке, а другие, напротив, более постные. Разница с маркировкой по содержанию жира варьирует от 16% до 40%.

Соотношение фарша и теста. Сколько в пельменях фарша, а сколько теста. По ГОСТ 33 394−2015, который действует на пельмени, фарша должно быть не меньше 50%, а толщина теста не более 2 мм. Однако многие пельмени вырабатываются по ТУ изготовителей, что дает им право не соблюдать требования стандарта и изменять указанные нормы в сторону более дешевого теста. Но и в пельменях, выпущенных по ГОСТ, несоблюдение соотношения фарша и теста встречается нередко.

Несоответствие по показателям безопасности. В пельменях при проверке по показателям безопасности обнаруживают возбудителей сальмонеллеза, листериоза и кишечной палочки.

Листериоз — широко распространенное опасное инфекционное заболевание человека и животных. Его основным возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. Данное заболевание поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы.

Возбудитель листериоза может длительно выживать при низких температурах и достаточной влажности и размножаться при 4−6 °С в пищевых продуктах.

Наличие кишечной палочки свидетельствуют о нарушении санитарно-гигиенических требований на производстве, не соблюдении правил личной гигиены сотрудниками, несоблюдение условий хранение при транспортировке и в торговой сети — температура в тоще продукта должны быть не выше — 10 °C.

Эти нарушение приводит к ухудшению органолептических показателей (слипшиеся пельмени, вкус окисленного жира вареных изделий и т.д.) и показателей безопасности», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пельмени вошли в список самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила хранения и производства продукта, заявил глава Роскачества Максим Протасов.

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