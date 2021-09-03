Берлин, 3 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представит автомобиль, созданный целиком из вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

BMW BMW i Vision Circular

Премьера концепт-кара под названием i Vision Circular состоится на автовыставке IAA Mobility, которая будет проходить с 7 по 12 сентября в Мюнхене (Германия).

Авто из вторсырья создано в рамках концепции Secondary First. Согласно ей, автокомпания там, где это возможно, будет использовать вторсырье, в том числе переработанный пластик.

Кроме того, марка рассматривает возможность использования абсолютно новых материалов, к которым относятся искусственная кожа Deserttex, разработанная на базе биополиуретаной матрицы с армирующий веществом из измельченных волокон кактуса.

Конечным результатом эко-стратегии компании является замкнутый цикл выпуска машин, состоящих на 100% из вторсырья и пригодных к переработке.

Ранее компания BMW представила на автовыставке IAA в Мюнхене водородный кроссовер BMW iX5 Hydrogen. Силовой агрегат новинки работает по принципу преобразования водорода в электроэнергию. Производительность «движка» составляет 170 л. с.

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