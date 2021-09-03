Чебоксары, 3 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Чувашии в ближайшие дни ожидаются дожди. Причиной станет южный циклон, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM В чувашской деревне

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По его словам, циклон принёс похолодание до +10…+12 градусов. 4 сентября его сменит другой циклон, который принесёт новую порцию дождей.

Между тем, спасатели распространили предупреждение о том, что 4 сентября в Чувашии порывы ветра будут достигать 10−15 метров в секунду, в связи с чем объявлен «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

5 сентября осадки будут кратковременными, местами возможна снежная крупа, а температура снизится до +8…+13 градусов, но из-за ветра ощущаемая температура составит от 0…+5 градусов тепла.

По прогнозам, пик похолодания придётся на 6−7 сентября, возможны заморозки. Потепление ожидается 8 сентября до +13…+18 градусов. Во второй половине недели из-за приближения очередного циклона в Чувашии возможны дожди.