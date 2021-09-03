Владивосток, 3 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Власти России рассмотрят обращение представителей ряда СМИ с предложением внести поправки в закон об иноагентах, заявил 3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2020 года, физические лица, получающие денежные средства на политическую деятельность в России из-за рубежа, признаются иностранными агентами.

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Такой же статус могут получить незарегистрированные политические НКО, которые также получают денежные средства на свою деятельность из-за границы. Статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, но лишь в том случае, если они будут заниматься подобной деятельностью.