Самара, 3 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Дополнительные отряды для патрулирования городского леса формируют в Тольятти. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

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Сообщается, что 1 сентября в лесном массиве Тольятти зафиксировали сразу восемь возгораний. По одной из основных версий возгорания произошли в результате поджогов.

2 сентября на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций глава Тольятти Николай Ренц сообщил о вознаграждении в 500 тысяч рублей за информацию, которая будет способствовать выявлению и изобличению предполагаемых поджигателей.

«Графики дежурства лесного патруля будут формироваться ежедневно. Записаться в патруль можно по телефонам: Автозаводский район — 54−31−26; Центральный район — 54−33−42; Комсомольский район — 54−44−00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти решили привлечь к постоянному патрулированию городских лесов конную полицию, некоторые экипажи патрульно-постовой службы и представителей добровольных народных дружин. Трудовым коллективам города предложили сформировать постоянные отряды патрулирования.