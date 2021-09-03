Саратов, 3 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Саратовской области на основании предписания главного санитарного врача региона принято решение продлить антиковидные ограничения до 18 сентября включительно. Соответствующее постановление 3 сентября подписал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Организациям общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов, запрещено работать с 23:00 до 06:00. Осуществлять деятельность в ночное время могут только кафе, расположенные на территоиии аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, автозаправочных станций и придорожные кафе.

Продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в барах, ночных клубах, на дискотеках и других организациях. Приостановлено бронирование, прием и размещение детей в гостиницах для участия в мероприятиях, кроме организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Антиковидные ограничения, введенные ранее, действовали в Саратовской области до 4 сентября.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области ситуация с распространением коронавируса остается стабильно напряженной, наблюдаются низкие темпы снижения заболеваемости. Порядка 67% заболевших регистрируются в крупных городах.

Читайте также: В Саратовской области растёт доля заболевших коронавирусом среди детей

Читайте также: В Саратовской области выявили ещё 242 случая заражения коронавирусом