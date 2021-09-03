Легкоатлетка Ручкина завоевала серебро Параолимпиады в прыжках в длину
Токио, 3 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Александра Ручкина стала серебряным призёром Параолимпийских игр в Токио. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Эмблема Параолимпийских игр
В прыжках в длину Ручкина показала результат 5,49 метра.
Победительницей с параолимпийским рекордом стала польская спортсменка Каролина Кухарчик — 6,03 метра. Бронзовую награду выиграла представительница Хорватии Микела Ристоски (5,46).
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