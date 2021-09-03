Москва, 3 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Нарушение правил пользования сетями и серверами продолжают встречаться все чаще в неявной форме, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Роскомнадзор регулярно мониторит нарушения и составляет «белые» листы и чёрные списки нарушителей. Закрывают их не сразу, сначала приходит уведомление на исправление ситуации под действие закона. Закрытие — это вынужденная мера.

Сейчас закрыли шесть из-за возможности сервисов (пусть даже не прямого доступа) доступа к запрещенной информации и ресурсам связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее.

Конечно, есть много способов обхода законов. Современные системы мониторинга постоянно совершенствуются. «Банить» централизованно пока сложно, приходиться учитывать нюансы чтобы блокировка не затронула организации имеющие легальные ресурсы и ведут бизнес.

Скорее всего, Роскомнадзор введёт правила или регламент для VPN-сервисов благодаря которому отключение будет автоматическим или более предсказуемым», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор принял решение об ограничении работы еще шести VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство.

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