Москва, 3 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Во втором квартале в России зафиксирован существенный рост рынка страховых услуг. Такие сведение 3 сентября приводятся в специальном обзоре Центрального банка России.

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Авторы исследования отмечают, что во второй квартале 2021 года рост страхового рынка в стране резко ускорился. По итогам первых шести месяцев объем рынка вырос на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Объем страховых взносов достиг 434,4 млрд руб. и превысил докоронавирусные уровни. Высокий рост был связан как с эффектом низкой базы второго квартала 2020 года, так и общим повышением экономической активности, которое привело к увеличению спроса в сегментах кредитного страхования жизни, инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), а также страхования автокаско», — сказано в обзоре.