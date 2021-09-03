Москва, , 15:29 — REGNUM Средства, предназначенные для единовременных выплат в размере 15 тыс. рублей военнослужащим и правоохранителям, доведены до всех ведомств. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила 3 сентября на заседании правительства.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © REGNUM

Она отметила, что выплаты начнутся на следующей неделе. Пенсионеры правоохранительных органов и органов безопасности получат по 10 тыс. рублей, а военнослужащие и сотрудники Министерства финансов РФ — по 15 тыс. рублей.

По словам вице-премьера, финансовые ресурсы накануне доведены «до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа на предвыборном съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин заявил, что все военнослужащие вне зависимости от звания, в том числе курсанты, и сотрудники правоохранительных органов получат по 15 тыс. рублей.

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