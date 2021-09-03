Тюмень, 3 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Тюменской области перед судом предстанет 61-летний гражданин, обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Stanislav S. Yanchenko Пистолет Макарова

Следствием установлено, что в феврале 2008 года обвиняемый застрелил в доме родственников из пистолета «Макарова» своего 33-летнего племянника. Отец и мать убитого в попытке обезвредить преступника, получили пулевые ранения. Родителей погибшего спасла своевременно оказанная медицинская помощь.

Обвиняемый после убийства скрывался, был объявлен в федеральный розыск. На протяжении более 13 лет он проживал в Курганской области по чужому паспорту.

В ходе работы следственной аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, при проверке имеющихся образцов следов рук обвиняемого, была установлена их идентичность со следами рук другого человека, осуждённого в 2019 году.

Данный гражданин обвиняется в совершении ряда преступлений: незаконный сбыт наркотиков, незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, убийство и покушение на убийство двух и более лиц.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.