Красногорск, 3 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. 2 сентября в Красногорске состоялась торжественная церемония открытия XIX международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski. Ведущими вечера выступили спортивные журналисты Дмитрий Занин и Софья Тартакова. Фильмом открытия стала картина «Белый снег» режиссера Николая Хомерики. В мероприятии приняли участие gрезидент фестиваля Ирина Роднина; председатель жюри фестиваля Борис Токарев; председатель Совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Трифонов; советская и российская лыжница, общественный деятель, тренер, gрезидент Федерации лыжных гонок России с 2010 года, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе; генеральный продюсер фильма «Белый снег» Тимур Хван и креативный продюсер картины Марат Ким; актриса Полина Ватага; 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, депутат Государственной думы РФ Рима Баталова; российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командном зачете, серебряный призер Олимпийских игр в Корее в командных соревнованиях, чемпион Европы (2013), многократная призерка чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта России Екатерина Боброва; мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому, участник Олимпиады в Токио Павел Эйгель и другие.

KRASNOGORSKI В Красногорске открылся XIX международный фестиваль спортивного кино

Как рассказали в оргкомитете фестиваля, в этом году в нем участвует более 60 картин из Англии, Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Киргизии, Сербии, Франции и других стран. Программа фестиваля продлится до 7 октября. Мероприятие организуется при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, правительства Московской области, министерства культуры Московской области, холдинга «Газпром-медиа», официального экипировщика Олимпийской сборной России ZASPORT, а также администрации городского округа Красногорск Московской области и ГАУК МО «Креативное бюро «Регион».

Открыла церемонию президент фестиваля спортивного кино Krasnogorski, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина. «За девятнадцать лет мы приобрели огромное количество фильмов, друзей, которые регулярно делают фильмы о спорте, — заявила она. — Раньше мы все время сожалели о том, что у нас есть много отличного документального кино, но совсем нет художественных фильмов, потому что они все были представлены другими странами. Сегодня мы можем говорить о том, что российское спортивное художественное кино снова поднялось на такие высоты, что эти фильмы стали интересны всей стране: и взрослым, и детям. Наши спортсмены стали не только героями спорта, но и героями этих удивительных историй, на которых учится молодежь и которые передаются из поколения в поколение».

Приветствие губернатора Московской области Андрея Воробьева зачитал со сцены председатель Совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Трифонов: «Международный кинофестиваль Krasnogorski — прекрасный ежегодный праздник для, яркое и значимое событие для Московской области. Особая значимость фестивальная программа имеет для молодежи, которая только учится расставлять приоритеты. Уверен, что захватывающие истории из жизни легенд спортивного Олимпа могут помочь в становлении личности и в выборе правильных ориентиров».

KRASNOGORSKI В Красногорске открылся XIX международный фестиваль спортивного кино

Помимо программы фестиваля в ходе церемонии было представлено жюри смотра, в составе которого известные кинематографисты и спортсмены: режиссер Артык Суюндуков (Киргизия); режиссер, актер Андрей Разумовский-младший (Россия); оператор Павел Капинос (Россия); паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина (Россия); олимпийский чемпион по академической гребле, президент Федерации академической гребли России Алексей Свирин; режиссер Самвел Матосян (Армения), актер Артем Семакин (Россия).

Председателем жюри фестиваля в этом году вновь выступает российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, первый вице-президент Гильдии актеров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют» Борис Токарев.«Спорт и кино всегда были рядом, — отметил он, — потому что спорт — это всегда победа, борьба и преодоление: как раз то, что необходимо для кинематографа. Девиз фестиваля, слова из легендарного фильма «Два капитана», звучит сегодня как нельзя кстати: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».

KRASNOGORSKI В Красногорске открылся XIX международный фестиваль спортивного кино

Жюри определит победителей фестиваля в девяти номинациях: «Лучший дебют», «Лучший герой», «Сильные духом», «Лучшая режиссура», «Лучший документальный фильм», «Легенды спорта», «Лучшая операторская работа», «Лучший художественный фильм», «Олимпийские ценности». Также будет определен гран-при фестиваля и вручены специальные призы: приз жюри и приз зрительских симпатий.

«Такие кинофестивали должны проходить в каждой стране, — уверена советская и российская лыжница, общественный деятель, тренер. президент Федерации лыжных гонок России с 2010 года, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе. — Это важно, потому что с годами достижения спортсменов, их героизм забываются, а кино может передать эти истории нашим будущим поколениям. Хочу, чтобы жюри фестиваля было беспристрастно, несмотря ни на что».

»Фильмы о спорте, великих спортсменах — это всегда сильные эмоции. Истории атлетов и их путь к успеху, безусловно, достойны экранизации, — заявила основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина. — И, конечно, после просмотра таких фильмов, как «На острие», «Легенда N17», «Стрельцов» мы все испытываем гордость за нашу страну, для молодежи это мотивация двигаться дальше и добиваться поставленных целей. Желаю фестивалю дальнейших успехов, интересных фильмов и новых участников! Будьте всегда за спорт!».

KRASNOGORSKI В Красногорске открылся XIX международный фестиваль спортивного кино

»Спортивное кино, наверное, нужно каждому из нас, — считает 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, депутат Государственной думы РФ Рима Баталова. — Оно нужно нашим детям, чтобы они видели спортсменов не только на пьедестале, но и то, как они к этому пьедесталу идут. Это — трудный путь каждого из нас! Я думаю, что после Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году на фестиваль будет подано в два раза больше картин, потому что каждый из участников — это герой. Про каждого надо писать, говорить и показывать».

»Проведение фестиваля спортивного кино важно как спортсменам, которым фильмы-участники дают новое вдохновение, так и детям и взрослым, которым позволяет добиться новых высот и успехов как в спорте, так и в жизни», — подчеркнула российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командном зачете, серебряный призер Олимпийских игр в Корее в командных соревнованиях, чемпион Европы (2013), многократная призерка чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта России Екатерина Боброва.

«Спорт — это не всегда награда, спорт — это преодоление себя. Хочется пожелать всем юным спортсменам бороться с проблемами, которые будут возникать, стремиться двигаться вперед и держаться курса Олимпийских игр», — отметил мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому, участник Олимпиады в Токио Павел Эйгель. .

Торжественная церемония награждения победителей XIX международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski состоится 7 сентября в Центральном доме кино Союза кинематографистов России. Гостей ждет интересная концертная программа и полное погружение в мир спорта. Все желающие смогут получить автограф от известных спортсменов и актеров и сделать фото в специально оборудованной фотозоне. Фильмом закрытия станет «30 000 ударов» с Рустамом Набиевым, рассказывающий о первом в истории альпинизма восхождении на руках на Эльбрус.