Москва, 3 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Роскомнадзор сообщил, что принял решение о блокировке шести VPN-сервисов, в дополнение к тем, которые были заблокированы раньше. Из этого следует несколько выводов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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«Во-первых, государство настаивает на срочном и полном выполнении принятых ранее решений, в противном случае можно было бы ограничиться парой сервисов.

Во-вторых, VPN-сервисы не спешат предлагать какие-нибудь компромиссные решения, и не будут, поскольку суть их услуги и состоит в обеспечении анонимного доступа в интернет.

Соответственно, решить проблему, которую хочет решить государство, не задев ничьих интересов, кроме интересов нарушителей, нельзя. Можно лишь отчасти минимизировать ущерб.

Белые списки — это способ минимизации ущерба. Российские организации, использующие зарубежные VPN в технологических процессах (например, регулярно анонимно скачивающие статистику) информируют Роскомндаздор о том, что им необходим доступ к такому-то набору IP-адресов.

Пока их обнаружилось не так уж и много — порядка сотни. Но в будущем белый список, скорее всего, удлинится в несколько раз», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об ограничении работы еще шести VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство, принял Роскомнадзор.

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