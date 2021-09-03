Москва, 3 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Для того, чтобы в РФ количество самозанятых выросло до 11 млн, следует предусмотреть возможность учета им трудового стажа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы Минтруда РФ.

Самозанятый

«Стремительный рост количества самозанятых к 2030 году выглядит впечатляющим, — сказал Ахмадеев. — Для того, чтобы их число выросло до 11 млн, важно предусмотреть возможность учета самозанятым трудового стажа. Режим самозанятых не должен превращаться в элемент подработки для тех лиц, которые на сегодняшний день вправе добровольно перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд. Помимо этого, нужно ежегодно индексировать самозанятым максимально полученную сумму дохода в 2,4 млн рублей. Иначе данный режим будет не полностью востребованным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Москве статус самозанятых получили 205 тыс. человек.