Что в этом году показали на улице Дальнего Востока? – фоторепортаж
Владивосток, 3 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоялось во Владивостоке 3 сентября — на второй день работы VI Восточного экономического форума. Как и всегда, регионы к оформлению своих павильонов подошли с огоньком.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Павильон Амурской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Павильон Чукотского АО на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Павильон Сахалинской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Павильон Сахалинской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Павильон Амурской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Как правило, сами павильоны не стоят без дела. Возле них то и дело проходят выступления с танцевальными или музыкальными номерами.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Выступление ансамбля у павильона Еврейской АО на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Выступление ансамбля Тубэргоон у павильона Забайкальского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Выступление ансамбля у павильона Камчатки на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Внутри павильонов посетители могут ознакомиться с бизнес-проектами, историей и культурой региона, осмотреть экспонаты или производимые регионом товары.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Внутри павильона Якутии на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Набор чая в павильоне Еврейской АО на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Лекция о В.К. Арсеньеве в павильоне Приморского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Экологический проект в павильоне Камчатского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Динозавр в павильоне Забайкалья на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Внутри павильона Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Также на пути по «Улице Дальнего Востока» посетителей сопровождают различные инсталляции, выставки и осьминог Сахалиныч.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Живая скульптура на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Скульптура в павильоне Бурятии на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Осьминог Сахалиныч на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Бейдж Осьминога Сахалиныча на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Инсталляция у павильона Магаданской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Морской бой на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Виртуальная рыбалка в павильоне Магаданской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Общий вид на «Улицу Дальнего Востока», на ВЭФ-2021
Кроме того, на улице Дальнего Востока открыты и тематические площадки, посвященные спорту и дальневосточному гектару, а также фудкорт. Своя площадка есть и у «Вертолетов России».
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Вертолет Ка-62
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Фудкорт на ВЭФ-2021
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Площадка, посвященная дальневосточному гектару на ВЭФ-2021