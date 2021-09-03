Владивосток, 3 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоялось во Владивостоке 3 сентября — на второй день работы VI Восточного экономического форума. Как и всегда, регионы к оформлению своих павильонов подошли с огоньком.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильон Амурской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильон Чукотского АО на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильон Сахалинской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильон Сахалинской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильон Амурской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Как правило, сами павильоны не стоят без дела. Возле них то и дело проходят выступления с танцевальными или музыкальными номерами.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Выступление ансамбля у павильона Еврейской АО на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Выступление ансамбля Тубэргоон у павильона Забайкальского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Выступление ансамбля у павильона Камчатки на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Внутри павильонов посетители могут ознакомиться с бизнес-проектами, историей и культурой региона, осмотреть экспонаты или производимые регионом товары.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Внутри павильона Якутии на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Набор чая в павильоне Еврейской АО на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Лекция о В.К. Арсеньеве в павильоне Приморского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Экологический проект в павильоне Камчатского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Динозавр в павильоне Забайкалья на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Внутри павильона Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Также на пути по «Улице Дальнего Востока» посетителей сопровождают различные инсталляции, выставки и осьминог Сахалиныч.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Живая скульптура на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Скульптура в павильоне Бурятии на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осьминог Сахалиныч на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бейдж Осьминога Сахалиныча на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Инсталляция у павильона Магаданской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Морской бой на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Виртуальная рыбалка в павильоне Магаданской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Общий вид на «Улицу Дальнего Востока», на ВЭФ-2021

Кроме того, на улице Дальнего Востока открыты и тематические площадки, посвященные спорту и дальневосточному гектару, а также фудкорт. Своя площадка есть и у «Вертолетов России».

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Вертолет Ка-62

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Фудкорт на ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Площадка, посвященная дальневосточному гектару на ВЭФ-2021