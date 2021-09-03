Владивосток, 3 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в России является стабильной. Об этом 3 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Government.ru Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

«Сегодняшняя ситуация демонстрирует стабилизацию, безусловно, не везде, восемь регионов остаются в фазе роста по итогам прошлой недели», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом Попова указала, что число выявляемых в РФ за сутки носителей коронавируса продолжает быть высоким и потому, по ее мнению, важно соблюдать все правила эпидемиологической безопасности.

Отметим, за прошедшие сутки в России было выявлено 18 856 носителей коронавируса, в результате чего их общее число достигло 6 975 174.