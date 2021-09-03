Москва, 3 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Цифровая среда крайне непредсказуема, и вместо того, чтобы проанализировать риски и поставить заслон на пути кибер-преступников, обществу навязывают цифровизацию социальной сферы и госуслуги связанные со сбором биометрических данных, заявил член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов на пресс-конференции «Права человека в эпоху цифровизация». Об этом 3 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цифровизация

«Галопирующая цифровизация отличается не только высокой скоростью, сложностью и непредсказуемостью, но еще и тем, что граждан вообще не спрашивают, а оно им нужно или нет. В частности, в области образования не спрашивают родителей, хотят ли те цифровизовать обучение», — подчеркнул специалист в области искусственного интеллекта.

Еще одну угрозу Ашманов видит в тотальном переводе документооборота в электронный вид. Помимо того, что такая электронные формы имеют свои естественные ограничения, форматы электронных документов и носители живут не дольше 15 лет. Не менее существенно и то, что электронная среда создает несравнимо больше возможностей для мошенничества: «Такие документы можно не только править, но и потом удалить следы вмешательства. Категорически нельзя признавать электронные документы оригиналом — это будет катастрофическим решением. Это касается и паспортов, и документов на квартиру, землю».

Напомним, что с 1 января 2021 года вступил в силу закон об электронных трудовых книжках. Тем, кто трудоустраивается впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Те, у кого уже есть трудовая, будут сами решать переходить на электронную версию или нет.

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