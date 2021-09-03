Москва, 3 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. К концу 2021 года в РФ может наблюдаться рост такого показателя, как величина просроченной задолженности жителей РФ перед банками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Статистические данные свидетельствуют о росте просрочки по кредитам, — сказала она. — Достаточно большое количество займов было выдано в период пандемии. Это связано как с льготными кредитными программами, так и с необходимостью граждан иметь денежные средства на повседневные расходы. К настоящему времени некоторая часть населения потеряла работу. У кого-то снизились доходы и таким образом усложнился процесс выплаты кредита, возникла просрочка».

Как полагает Ермилова, к концу года может наблюдаться рост этого показателя.

«Для его замедления нужно предлагать отсрочки, кредитные каникулы, определенные субсидии для поддержки граждан и обеспечения выплаты кредита, — сказала Ермилова. — Кроме того, следует сформировать и запустить интересные программы рефинансирования кредитов. Безусловно, и со стороны государства должна вестись работа по сокращению уровня безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост розничного кредитования положительно влияет на российскую экономику.