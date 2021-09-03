Москва, 3 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Собственно, ни для кого не новость, что общественные помещения многоквартирных домов на то и общественные, чтобы ими в равной мере могли пользоваться все жители дома, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Наталья Шарапова ИА REGNUM На улице продают банки с консервами на любой вкус

И одно дело, когда по общему согласию жильцов в подвальных помещениях или на первых этажах организуются площадки для хранения велосипедов, самокатов или детских колясок (как правило, запираемые во избежание краж или порчи личного имущества), и совсем другое дело, когда общественные помещения используются отдельными жителями дома по своему усмотрению и без согласования с другими жильцами.

Ведь хранимые таким образом вещи, не важно, консервы это, старая мебель или стройматериалы, могут создавать неудобства. И просто загромождая проходы, и источая не всегда приятный запах, и создавая угрозу самим помещениям.

К примеру, та же банка с консервированными овощами может разбиться или лопнуть. Либо способствовать появлению в доме крыс или тараканов. Что точно не понравится остальным жильцам и может закончиться необходимостью проводить пусть и локальный, но все же ремонт или дератизацию и дезинфекцию.

Для регулирования данного вопроса существуют определенные статьи законодательства, где все четко и ясно прописано. Жильцам многоквартирных домов просто надо помнить, что они не одни проживают в данном доме. И создавать неприятности другим не только безнравственно, но и чревато предусмотренными законодательством штрафами, — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в России хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых, сообщил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

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