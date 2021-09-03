Москва, 3 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Восстановление въездного туризма в РФ постепенно достигнет показателей 2019 года, возможно к концу 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.

Туризм

«Закрытие границ вызвало падение въездного туризма в РФ на 92%, что привело к потерям 4,77 млн иностранных туристов, — сказала Никольская. — В настоящее время наблюдаются позитивные тенденции развития въездного туризма в РФ: восстановлено авиасообщение с целым рядом европейских и азиатских стран. В первом полугодии 2021 года РФ уже посетили 4,2 млн туристов из ближнего зарубежья. В рейтинге стран по въездному туризму в 2021 году лидируют Куба, Турция, Филиппины, Китай, Сербия, Индия, ОАЭ. Ожидается рост туристов в 2022 году из Германии, Турции, Казахстана, Армении, Южной Кореи».

По ее словам, развитию въездного туризма в РФ будет способствовать открытие границ, восстановление авиасообщения, договоренность по признанию вакцинных паспортов, результатов вакцинации, снижение уровня заболеваемости в РФ, упрощение визового режима и ряд других факторов.

«Восстановление въездного туризма постепенно достигнет показателей 2019 года, возможно к концу 2023 года, — предположила эксперт. — При этом возможно, что сохранятся такие тенденции, как рост спроса на индивидуальные путешествия или в небольших группах, на небольших автобусах, проживание в небольших отелях, где будет обеспечена возможность дистанцироваться от большого количества людей в целях безопасности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в тройку городов-лидеров для внутреннего туризма вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань.