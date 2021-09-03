Сочи, Краснодарский край, 3 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Первый снегопад прошёл в горах Красной поляны в Сочи 3 сентября. Видео и фото с первым снегом выкладывают пользователи сети.

Kvintur.ru Сочи

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«Вот и перевернули календарь! В горах Красной Поляны выпал первый снег. Соскучились по снегу?», — написал пользователь в комментарии к видео со снегопадом.

«У нас в Подмосковье ожидают — 2», — ответил другой пользователь.

«Вставай на лыжи, сезон открыт… А то межсезонье, межсезонье…«

https://www.instagram.com/p/CTWz3NBg6z3/

Отметим, что в самом Сочи сейчас довольно комфортная температура — +23…24 градуса, но на курорте действует штормовое предупреждение.