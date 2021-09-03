Владивосток, 3 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Компания «СКА Арена», в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке, впервые представила проект нового Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Строительство должно быть завершено осенью 2022 года. В 2023 году ледовая арена примет матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «Coop Himmelblau»

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Как сообщает 3 сентября издание «Фонтанка», в ходе презентации проекта гендиректор «СКА Арена» Евгений Калабин рассказал, что работу по интеграции технологий безопасности, в частности, видеонаблюдения на строящейся арене, инвестор ведет совместно с Huawei Technologies.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, австрийские архитекторы бюро Coop Himmelb (l)au стали победителями международного конкурса на фасадные решения для новой ледовой арены в Петербурге, которая будет построена к чемпионату мира по хоккею 2023 года и станет самым крупным хоккейным стадионом в мире. Проектировщики нового ледового стадиона из группы компаний «ГОРКА» уже приступили к совместной работе с архитекторами австрийского бюро и производителями металлоконструкций фасада и кровли.

Напомним, новая ледовая арена и парк вокруг нее строятся на месте снесённого СКК в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена».