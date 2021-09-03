Самара, 3 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Туристский поток вырос в Самарской области. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Сообщается, что область является один из субъектов РФ с высоким туристическим потоком. На ее территории расположены уникальные рекреационные и природные ресурсы, объекты культурного, национального и исторического наследия. В области развита туристская инфраструктура, проводятся важные спортивные, экономические и культурные мероприятия, крупные международные и межрегиональные события, которые позволяют притягивать в регион туристов со всей страны.

«За период с января по июль 2021 года туристский поток в Самарской области составил 1 047 937 человек, что на 41,9% выше аналогичного периода 2020 года (738 692 человек) и является наиболее высоким показателем за последние пять лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в среднем гости проживают в Самарской области около четырех суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что между Башкирией и Самарской областью могут создать туристические маршруты.