Ульяновск, 3 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области ограничения в условиях пандемии коронавируса продлены до 30 сентября. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона о режиме повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Действие данного режима продлили ещё на месяц, сохранив ограничительные мероприятия. Речь идёт о запрете работы детских игровых комнат в торговых центрах, ночных мероприятиях на предприятиях общепита.

При проведении массовых мероприятий не должно быть более 50 участников. Сохраняется масочный режим.

Власти предупреждают, что пройдут месячники «Торговля вне COVID» и «Общественный транспорт вне COVID», в рамках которых будут проведены контрольные рейды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 75 145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 67 628 пациентов, умерли 2326 человек.