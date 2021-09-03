Медногорск, Оренбургская область, 3 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области 3 сентября ввели режим ЧС. Причиной стал крупный пожар на окраине города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Напомним, пожар начался утром 3 сентября — загорелась сухая трава. Сейчас огонь распространился на дома и гаражи. Тушение пожара осложняет ветер.

Ранее оренбуржцев предупреждали об усилении шквалистого ветра до 27 метров в секунду.

Стоит отметить, что в начале июля в Медногорске объявляли режим ЧС также по причине крупного природного пожара. Его тушили несколько суток, привлекая авиацию.