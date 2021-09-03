Москва, 3 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Турция и ряд других стран увеличивают свою долю в импорте российского продовольствия, за счет чего корректируется место и других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Рожанская. Так она прокомментировала информацию о том, что Турция стала импортировать больше российских продуктов питания, нежели Китай.

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«Сельское хозяйство Китая, несмотря на снижение доли в ВВП (страна в большей степени ориентирована на промышленность), продолжает развиваться и позволяет КНР занимать лидирующие места по ряду товарных позиций в мировом производстве и экспорте, — сказал Рожанская. — Однако рост численности населения и растущая экономика диктуют потребность во внешних поставках сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Но мудрость заключается в диверсификации партнеров и равномерности закупок в разных странах. Об этом говорили цифры планомерного наращивания объемов импорта и из России. Это совпало с периодом непростых отношений Китая и США, санкций и контрсанкций между Россией и другими странами мира. Короновирус тоже повлиял на торговлю».

В настоящее время в мире, по словам эксперта, происходит возобновление торговли, выравнивание товаропотоков и идут попытки восстановить и сбалансировать партнерские отношения.

«У России сейчас сильные позиции, хорошая репутация. Например, по зерну. В 2021 году Россия резко увеличила его экспорт. Поэтому те страны, которые его покупают, в том числе Турция, по статистике увеличат свою долю в структуре импортеров, за счет чего скорректируется место других стран», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ситуация, когда Китай стал импортировать меньше российского продовольствия, чем Турция, связана с усилением роли США.