Москва, 3 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. То, что Китай стал импортировать меньше российского продовольствия, чем Турция, связано в числе прочего с усилением роли США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Ослабление позиций России в импорте продовольствия со стороны Китая связано с усилением роли США вследствие заключения торгового соглашения между КНР и США в начале 2020 года, призванное расширить и укрепить позиции Штатов на китайском рынке, — сказала Прикладова. — Успех [американской] стратегии подтверждается показателями импорта продовольствия в Китай из США в 2019—2020 годах (с 0,3 млрд до 2,5 млрд долл.). Кроме того, снижение импорта рыбы в КНР из РФ началось с конца 2020 года, когда на упаковках были обнаружены следы коронавируса. Намеченные тенденции во внешней торговле сохраняются в текущем году, что и находит отражение в сокращении Китаем закупок российского продовольствия».

В свою очередь, Турция, как подчеркнула эксперт, является крупным импортёром зерна и экспортёром муки.

«В связи с этим наращивание закупок российского зерна будет зависеть в первую очередь от производственных мощностей [турецких] мукомольных предприятий. Но то, что Турция сможет заместить Китай в качестве основного импортёра российского продовольствия, вряд ли возможно ввиду существенного различия в ёмкости китайского и турецкого рынков. Однако увеличение импорта со стороны Турции и выход на лидирующие позиции по отдельным товарным группам (помимо того же зерна) весьма вероятны», — сказала Прикладова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Турция ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе не сможет заменить Китай в качестве основного импортера российского продовольствия.