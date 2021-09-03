Токио, 3 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Российские пловцы завоевали золотые медали Параолимпийских игр в Токио в комбинированной эстафете 4×100 м. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В составе российской команды выступали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев. Они установили новый мировой рекорд, показав время 4 минуты 6,59 секунды.

Второе место заняла команда Австралии с результатом 4 минуты 7,70 секунды. Замкнула тройку сборная Италии (4.11,20).

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