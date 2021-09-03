Москва, 3 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Мировой тренд энергоперехода в условиях, когда основные экономики мира приняли планы сокращения выбросов СО2 и, соответственно, снижения зависимости от углеводородов, уже вполне очевиден, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Выбросы углерода

«Поэтому прогноз Германа Грефа качественно не вызывает удивления, а порядок цифр может обсуждаться.

Для экономики России это означает необходимость глубокой реструктуризации и нахождения новых направлений экспорта продукции, востребованной в новой экономической реальности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что потери в российском энергетическом экспорте от перехода мировой экономики к углеродной нейтральности составят $192 млрд к 2050 году.

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