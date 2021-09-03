Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM На всех общедоступных избирательных участках Ленинградской области силами сотрудников «Ростелекома» установлены средства видеонаблюдения или видеорегистрации, сообщили 3 сентября в Леноблизбиркоме. Непрерывная звуковая и видеозапись будет вестись круглосуточно в ходе всех трех дней, отведенных по закону на голосование — 17, 18 и 19 сентября.

Камера видеонаблюдения на избирательном участке Cap.ru

«Трансляция изображения на специальный служебный портал ЦИК России, а также в Центр общественного наблюдения, созданный при Общественной палате Ленинградской области, будет осуществляться в режиме реального времени с 8:00 16 сентября 2021 года до ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы», — уточнили в избиркоме Ленинградской области, добавив, что «применение средств видеонаблюдения не должно нарушать принцип тайного голосования».

Контролировать нахождение в зоне видимости объектов, за которыми будет вестись видеонаблюдения, будет председатель участковой избирательной комиссии. Кроме того, видеофиксация будет вестись также в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Видеозаписи будут храниться не менее года со дня официального опубликования решения о назначении выборов и могут быть востребованы при возникновении конфликтной ситуации при оспаривании итогов голосования.

Всего средства видеонаблюдения с трансляцией изображения установлены на 506 избирательных участках (из 1004 участков Ленобласти), а также в 18 территориальных избирательных комиссиях. На остальных избирательных участках установлены средства видеорегистрации.

Видеонаблюдения и видеофиксации не будет только на 11 избирательных участках, сформированных в местах временного пребывания избирателей Ленинградской области: в больницах, следственном изоляторе и войсковой части.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественный центр видеонаблюдения за выборами всех уровней в Ленинградской области будет работать на базе филиала Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Трансляция с видеокамер, установленных на избирательных участках в Ленобласти, будет передаваться в этот центр непрерывно в течение 96 часов.

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