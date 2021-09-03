Ереван, , 15:02 — REGNUM Ереван готов начать совместно с Баку работу по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы. Об этом 3 сентября заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян журналистам на учениях МЧС возле села Лусакерт.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армения готова. Но, в настоящее время никаких работ не ведется. Мы ожидаем реакции Азербайджана», — сказал Григорян.

Он выразил надежду, что азербайджанская сторона примет меры, чтобы работы по демаркации и делимитации закончились, как можно скорее. Как считает глава Совбеза, это поможет разрешить «кризис», который образовался на границе между странами.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Ситуация на границе обострилась. С обеих сторон в августе сообщали о погибших.

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