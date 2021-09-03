Нижний Тагил, Свердловская область, 3 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле определили дальнейшую судьбу молодого педагога, который 1 сентября проспал торжественную линейку. Его перевели на другую должность, пишут СМИ.

Светлана Шаповалова Приветствие, размещенное на двери Кучукской средней школы в День знаний

По данным издания «Все новости», в нынешнем учебном году ему придётся работать воспитателем в группе продлённого дня. За ним закрепят наставника. Кроме того, педагогу вынесли замечание.

Как сообщало ИА REGNUM, учитель был класным руководителем у одного из вторых классов школы №100. Но линейку он проспал, так как до утра готовил раздаточный материал.