Сакраменто, США, 3 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Биодизельный завод компании Phillips 66 в США начал производить 9 тыс. баррелей этого топлива в сутки. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба компании, передает ИА «Красная Весна».

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При этом расположенный в Родео (штат Калифорния) завод начал работать в апреле нынешнего года и на нем можно производить возобновляемое дизельное топливо из предварительно обработанных растительных масел.

«Мы очень рады, что Phillips 66 выбрала технологию HydroFlex компании Topsoe для производства возобновляемого дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе Rodeo. Эта лидирующая на рынке технология обеспечит Phillips 66 дизельным топливом с очень низкой углеродоемкостью», — сказал управляющий директор по Северной и Южной Америке компании Haldor Topsoe Хенрик Расмуссен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик заявил, что России в своей истории уже приходилось переживать периоды, когда из-за происходивших технологических изменений спрос на важные составляющие отечественного экспорта существенно сокращался.