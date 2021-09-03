Ульяновск, 3 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили очередные возгорания сухой травы, в том числе крупный травяной пожар. Об этом сообщает управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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По данным ведомства, 2 сентября пожарные ликвидировали три пала сухой травы: в Вешкаймском, Кузоватовском и Старомайнском районах. За сутки огнём пройдено 25,5 гектара площадей, в том числе в Кузоватовском районе горело 20 гектаров сухой травы.

Также в Ульяновской области зарегистрирована и подтверждена одна термическая точка. Это было горение мусора, оно ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября обнаружили в Старокулаткинском районе Ульяновской области на тушение лесного пожара ушло почти семь часов, огнём было охвачено 3 гектара площадей. В ликвидации участвовали более 50 человек.