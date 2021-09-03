Уфа, 3 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Приговор по факту хищения свыше 130 млн рублей вынесен в Уфе. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде было установлено, что в 2013 году фигурант уголовного дела занимал должность начальника отдела одной из межрайонных налоговых инспекций. Он познакомился с крупным бизнесменом и сообщил ему, что у него есть связи с руководителями крупных компаний-застройщиков, поэтому есть возможность купить недвижимость по заниженной стоимости.

«С этой целью он предложил бизнесмену заключить договоры займа. Рассчитывая получить имущественную выгоду, в июле 2014 года коммерсант передал подсудимому 131 млн рублей. Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, не исполнив обязательства по возврату займа», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам мошенничества. Свою вину подсудимый не признал.

В результате суд признал его виновным и приговорил его шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 48-летний осужденный был взят под стражу в зале суда. На его имущество был наложен арест.