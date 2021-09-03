Москва, 3 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Правительство России обеспечило оперативное выполнение поручений съезда «Единой России» и довело единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей более чем до 30 млн человек уже 2 сентября. Об этом сообщается на сайте партии.

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С 3 сентября будут начислены тем, кто получает пенсии Почтой России — это порядка 12,5 млн человек.

Также будет направлено более 21 млрд рублей пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу.

Отмечается, что выплата на банковские карты была доведена максимально оперативно, жалоб на отказы в начислении единовременной выплаты не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о том, что российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей, ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

Осуществление в регионах единовременной выплаты пенсионерам в размере десять тысяч рублей взяла на контроль партия «Единая Россия».

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