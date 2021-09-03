Фрязино, Московская область, 3 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Центральная библиотека подмосковного наукограда Фрязино уже третий год не имеет определённого места жительства. По факту, благодаря усилиям местных жителей, она до сих пор находится в том же созданном специально под неё помещении, что и в 1961 году. Однако официально её площади были проданы в 2018 году депутату В.В. Правашинскому в счёт долгов Жилищно-эксплуатационного управления Института радиотехники и электроники РАН (ЖЭУ ИРЭ РАН), за сумму в три раза меньше кадастровой стоимости.

Педро Берругете. Святой Доминик и альбигойцы (фрагмент). 1493–1499

Произошло это несмотря на то, что Щёлковский городской суд вынес определение (от 20.04.2018) о наложении запрета на реализацию с торгов данного помещения. К тому же, по закону о библиотечном деле Росимущество вообще не имело права продавать площадь, занимаемую государственной библиотекой.

Но тянущиеся годами попытки инициативной группы граждан и администрации городского округа Фрязино защитить библиотеку — лишь одна сторона вопроса. Оказалось, что библиотеке (и находящемуся в ней уникальному музею Осипа Мандельштама) попросту некуда съезжать: во всём городе не нашлось большого помещения! И не находится который год. Что кажется особенно странным в контексте существовавшей ещё в 2019 году рекомендации Московской губернской универсальной библиотеки (организационно-методического центра области) по объединению библиотек и приведению их к современным стандартам.

Впрочем, это характерная для города проблема. В 2019 году жители Фрязино написали губернатору Московской области открытое письмо, в котором просили помощи в открытии музея электроники, экспонаты для которого давно были собраны. Начальник Управления культуры при администрации Фрязино Юлия Шувалова предложила расположить музей в новом многоэтажном здании, часть которого находится на балансе Дворца культуры «Исток». На текущий момент в строении расположились салоны красоты, кофейня и даже гостиница — однако городская администрация не спешит заполнять имеющиеся в её распоряжении помещения.

В итоге, благодаря упорству общественности библиотека ещё как-то может функционировать. Но, не имея официального помещения, она уже лишена поддержки областного организационно-методического центра и ряда бюджетных программ. Пришлось бы жителям и библиотекарям тратить столько сил на борьбу за старое, не отремонтированное помещение, если бы администрация Фрязино использовала имеющиеся в её распоряжении площади по назначению?

Даже если справедливость в отношении библиотеки будет восстановлена, такая пассивность местных властей не может не вызвать беспокойство. Пока что наукоград пытается просто отстоять своё наследие. Но не менее важный вопрос — будет ли он двигаться вперёд? И почему открыть модную гостиницу в новом здании у Дворца культуры проще, чем библиотеку или музей?