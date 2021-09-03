Сеул, 3 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. С января по июль 2021 года объём средств, потраченных жителями Южной Кореи на онлайн шоппинг, впервые превысил отметку в 100 трлн вон (~$86,4 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, с января по июль жители Южной Кореи потратили на онлайн-покупки 108,07 трлн вон (~$93,4 млрд).

Известно, что объём средств, потраченных на общественное питание, увеличился на 72,5%, на бытовую технику, электронику и связь — на 48,3%, на продукты питания и напитки — на 30%, на товары для дома — на 17,4%. Однако объём средств, потраченные на косметику, напротив, сократился на 2,2%, а на развлечение — на 11%.

72,3% транзакций пришлось на мобильные устройства, что является самым высоким показателям за всю историю ведения статистики.