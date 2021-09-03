Красноярск, 3 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. По состоянию на 3 сентября в Красноярском крае первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 810 062 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

Завершили вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 712 069 жителей Красноярского края, уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 106 311 носителей коронавируса, выздоровели 92 644 человека, скончались 5224 ковид-пациента.