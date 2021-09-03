Бристоль, Великобритания, 3 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Фрагменты древней рукописи с легендой о волшебнике Мерлине, которые были случайно найдены в 2019 году в средневековых книгах из фондов Бристольской центральной библиотеки, были идентифицированы учеными из Университетов Бристоля и Дарема как один из наиболее ранних вариантов этой легенды. Об этом 3 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Мерлин, диктующий свои пророчества. Миниатюра из рукописи романа Робера де Борона «Мерлин». 1300

Уточняется, что, по данным Phys.org, семь фрагментов, вставленных в переплеты четырех томов раннего нового времени, которые были изданы в 1494—1502 годах и хранились в коллекции редких книг Центральной библиотеки Бристоля, были случайно обнаружены в начале 2019 года сотрудником библиотеки Майклом Ричардсоном.

Также указывается, что в них содержится отрывок из древнефранцузского собрания текстов, которые известны как Цикл Вульгаты или Цикл Ланселота-Грааля, датированный началом 13 века.

«Мы смогли датировать рукопись, из которой были взяты фрагменты, 1250−1275 годами с помощью палеографического (рукописного) анализа и определить ее местонахождение на севере, возможно, на северо-востоке Франции с помощью лингвистического исследования. Сам текст был написан примерно в 1220—1225 годах, так что это помещает бристольскую рукопись в поколение первоначальных авторов», — сказала профессор Лия Тетер, президент Международного общества Артура (Британское отделение).

Кроме того, отмечается, что благодаря совместной работе с химическим факультетом Даремского университета ученым удалось использовать мобильный спектрометр комбинационного рассеяния, сделать снимки поврежденных участков и с помощью цифровой обработки более четко прочитать некоторые части текста.

При этом также ученые смогли собрать воедино данные о том, как фрагменты оказались в книгах и как сами книги попали в Бристоль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ученые из технического университета Эйндховена (Нидерланды) создали модель для расчета состава термоядерного топлива.