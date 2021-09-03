Пекин, 3 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely представил модернизированную версию минивэна Jiaji. Изображение автомобиля размещено на сайте Sun News.

Sun News Обновлённый минивэн Geely Jiaji

Новинка создавалась компанией Geely совместно со специалистами Volvo.

Версия Jiaji Platinum оснащена доработанной решёткой радиатора с вертикальными планками, модернизированным бампером, переработанной головной оптикой и дисками из лёгкого сплава размером 18 дюймов.

Внутри автомобиля появились увеличенный дисплей мультимедийной системы и более качественные материалы отделки.

В основе архитектуры новинки лежит такая же платформа, как и у Volvo XC40. Габариты автомобиля составляют: 4706×1909×1713 мм, а колёсная база равна 2805 мм.

В моторной линейке автомобиля есть два силовых агрегата. Первый — 177-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, а второй — 184-сильный «движок» на 1,8 литра. Оба мотора сочетаются с «роботом» 7DCT и передним приводом.

Ранее стало известно, что компания Geely намерен выпустить к 2025 году под своим новым суббрендом Zeekr шесть новых электрокаров. Первым в этой линейке станет электроминивэн Zeekr (EF1E).

Читайте также: В России появилась новая версия Geely Atlas Pro