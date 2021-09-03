Geely представила обновлённый минивэн Jiaji
Пекин, 3 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely представил модернизированную версию минивэна Jiaji. Изображение автомобиля размещено на сайте Sun News.
Новинка создавалась компанией Geely совместно со специалистами Volvo.
Версия Jiaji Platinum оснащена доработанной решёткой радиатора с вертикальными планками, модернизированным бампером, переработанной головной оптикой и дисками из лёгкого сплава размером 18 дюймов.
Внутри автомобиля появились увеличенный дисплей мультимедийной системы и более качественные материалы отделки.
В основе архитектуры новинки лежит такая же платформа, как и у Volvo XC40. Габариты автомобиля составляют: 4706×1909×1713 мм, а колёсная база равна 2805 мм.
В моторной линейке автомобиля есть два силовых агрегата. Первый — 177-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, а второй — 184-сильный «движок» на 1,8 литра. Оба мотора сочетаются с «роботом» 7DCT и передним приводом.
Ранее стало известно, что компания Geely намерен выпустить к 2025 году под своим новым суббрендом Zeekr шесть новых электрокаров. Первым в этой линейке станет электроминивэн Zeekr (EF1E).
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