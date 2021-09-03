Чебоксары, 3 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Чувашию продолжаются поставки вакцины от COVID-19. Республика получила ещё более 10 тыс. доз, сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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С начала прививочной кампании в Чувашию поступило свыше 320 тыс. комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») с двумя компонентами. Из них 2 сентября передано более 10 тыс. доз.

В ведомстве отмечают, что в ближайшее время вакцина будет распределена по медицинским учреждениям.

«Она направится он как в городские, так и в сельские больницы, в том числе в самые отдалённые районы», — говорят в чувашском минздраве.

Отметим, что ранее около 33 тыс. доз вакцины против гриппа переданы в детские больницы и учреждения Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 31 916 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 28 963 пациента, скончались 2043 человека.