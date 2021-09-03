Токио, 3 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Российский пловец Роман Макаров завоевал бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

На дистанции 100 м баттерфляем на Макаров показал время 58,65 секунды.

Победителем стал азербайджанский спортсмен Роман Салей, преодолевший дистанцию за 57,81 секунд. Серебро досталось британцу Стивену Клеггу, результат которого составил 57,87 секунды.

Спортсмены представляли категорию S12, в которой представлены слабовидящие атлеты.

Макаров является шестикратным параолимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира и трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

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