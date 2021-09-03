Воронеж, 3 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Воронеже директор IT-компании предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при исполнении государственных контрактов. Расследование уголовного дела завершено следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 3 сентября.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

По данным предварительного следствия, по результатам проведённых электронных аукционов с компанией, которой руководил 54-летний обвиняемый, было заключено семь государственных контрактов. В соответствии с условиями контрактов, фирма приняла обязательства по ежедневному техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Однако фактически никаких работ не проводилось, а руководитель компании ежемесячно предоставлял в уполномоченный орган акты, содержащие ложные сведения о приемке выполненных работ. В результате на счета компании перечислялись бюджетные денежные средства. Как установлено оперативниками управления ЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, общая сумма материального ущерба превысила 19 млн рублей.

Уголовное дело по обвинению фигуранта в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сам обвиняемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года суд вынес приговор бывшему директору бюджетного учреждения Воронежа «Центр организации дорожного движения» за организацию коммерческого подкупа в особо крупном размере. Руководитель организации и гендиректор частной компании заключили договор на выполнение работ по внедрению системы адаптивно-координированного управления дорожным движением на участке улично-дорожной сети Воронежа, а затем подыскали третью организацию, которой было предложено стать субподрядчиком и выполнить работы за 10 млн рублей, при этом заплатить за получение контракта 1,7 млн рублей.

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