Ярославль, 3 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Необычный случай произошёл в Ярославском зоопарке 1 сентября, сообщает страница зоопарка в Facebook. Сотрудники зоопарка приготовили в первый день осени пирог для бурых медведей. Однако лакомство неожиданно понравилось волку, который живёт в одном вольере с медведями.

Волк ест «медвежий пирог»

«Специально к празднику бурым медведям Уме и Топе был приготовлен красивый сладкий торт в форме цифры 1, символизирующий начало осени, который был выставлен в вольере нашими киперами. Однако пока медведи неспешно шли к своему лакомству, шустрый сосед серый волк уже начал есть их торт, а Уме и Топе осталась только часть праздничного угощения. Смотреть за этим зрелищем было очень увлекательно!», — сообщается на странице Ярославского зоопарка.

Ярославский зоопарк ландшафтного типа, часть животных содержится в условиях, близких к естественным. Это позволяет сосуществовать в одном вольере медведям и волкам.