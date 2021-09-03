Москва, 3 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Блокировка Роскомнадзором шести VPN-сервисов очень похожа на очередной распил бюджета, кажется что кто-то исходил из мысли «Если не получилось ограничить доступ к запрещенным ресурсам — наркотики, детская порнография, telegram и LinkedIn, то забаним VPN — средство, которое все эти блокировки обходит», заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель консалтингового агентства «Бизнес Ассистент», проректор Академии бизнеса и инновационных технологий г. Москва по MBА Крестина Сергеева.

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«Мало того, что такое действие малоэффективно — так как блокировка VPN обходится обычным изменением порта. Оно еще и черевата тем, что люди будут проявлять повышенный интерес к тому, что можно с этим сделать.

Справедливости ради стоит отметить, что это средство, действительно, может быть эффективным ограничителем наименее продвинутых пользователей и детей. Но задавшись целью, все эти ограничения можно с легкостью обойти.

Что касается юридического поля, право на свободный поиск и распространение информации является конституционным правом, в то же время сама Конституция РФ инкорпорирует и ограничение таких прав в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Распространение запрещенной информации в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля №127 относится к перечню угроз, в случае которых Роскомнадзор имеет законные основания для ввода централизованного управления сетью связи.

Блокировка VPN-сервисов находит правовое основание и в так называемом законе «О суверенном интернете» — Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

Поэтому на первый взгляд действия Роскомнадзора соответствуют требованиям законодательства, в том числе Федеральному закону № 149-ФЗ.

Однако Роскомнадзор не раскрывает, какое конкретно оборудование поставляется для блокировки VPN и как был сформирован «белый список» компаний, которые продолжают использовать VPN-сервисы без блокировки, что не позволяет в полной мере оценить правоправность действий контролирующего органа в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор ограничил работу в России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, за нарушение российского законодательства.

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